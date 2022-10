मुलाने प्रेमविवाह केल्याने पित्यावर चाकूने वार, तिघांवर गुन्हा

धुळे । dhule प्रतिनिधी

मुलाने (child) प्रेमविवाह (love marriage) केल्याच्या रागातून (out of anger) पित्याला (father) मारहाण (Beaten by three) करीत चाकूने वार (stabbing) करीत जखमी (wounded) केले. याप्रकरणी तिघांवर तालुका पोलिसात गुन्हा नोंद झाला आहे.