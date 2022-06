धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

शिरपूर तालुक्यातील कढईपाणी, उर्मदा येथे क्षुल्लक कारणावरून (trivial reasons) वृध्द पित्याची हत्या (Murder of an old father) करणार्‍या पुत्राला (Son) पोलिसांनी आपसिंगपाडा येथून अटक (Arrested) केली.