धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

एस.टी.बसने (ST bus) संपुर्ण महाराष्ट्र जोडण्याचे काम केले आहे. मात्र गेल्या पाच महिन्यापासून ज्या पध्दतीने एस.टी.कर्मचार्‍यांचा संप (Strike of ST employees) सुरू आहे. त्यामागे खासगीकरणाचा (privatization) उद्देश असल्याचे संशय आहे. वास्तविक एस.टी.चे सरकारीकरण (Governmentization of ST) करण्याची मागणीच चुकीची आहे. जर एसटीचे सरकारीकरणच करायचे होते तर मग देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या काळात का केले नाही, असा सवाल करत जर संप (Strike) अशाच पध्दतीने सुरू राहिल्यास एस.टी.कर्मचार्‍यांची स्थिती ही मिल कामगारासारखी (Like a mill worker) होईल, अशी भिती आज माजी खासदार तथा मौलाना आझाद मंचाचे (Maulana Azad Manch) हुसैन दलवाई (Hussain Dalwai) यांनी धुळ्यात पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.