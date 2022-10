तर कर्जदारांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज

शिरपूर Shirpur । प्रतिनिधी

जिल्हा बँकेमार्फत (District Bank) कर्जदार, सभासद, ठेवीदारांना एकूण 89 हजार केसीसी व रूपे डेबिट कार्डचे (KCC and Rupe Debit Card) वाटप करण्यात आले आहे. बँकेने विविध प्रकारच्या योजना (Different types of plans) राबविल्या असून बँकेमार्फत डिजिटल सुविधा (Digital facilities) पुरविण्यात येत आहेत. कर्जदार सभासदांनी 31 मार्चपूर्वी खरीप कर्जाचा (Payment of Kharif Loans) भरणा केल्यास 3 लाख रुपये कर्जापर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने (Loan at zero percent interest rate) कर्ज देण्यात येते, अशी माहिती यावेळी बँकेचे सीईओ धीरज चौधरी (CEO Dheeraj Chaudhary) यांनी दिली.