धुळे Dhule । प्रतिनिधी

देवपूरमधील वाडीभोकर रस्त्यावरील (Wadibhokar roads) झालेली अवस्था अत्यंत दयनिय असून शिवसैनिकांनी (Shiv Sainiks) आज मजिप्र अभियंत्यास (Majipra Engineer) याठिकाणी नेवून परिस्थिती दाखविली. आज चिखलात (In the mud) चालतो आहोत, रस्त्याची दुरुस्ती (Road repairs) न झाल्यास अधिकार्‍यांना (officers) चिखलात लोळवू (Roll in the mud) असा इशारा शिवसैनिकांनी यावेळी दिला.