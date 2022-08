लक्झरीतून होणारी गांजाची तस्करी रोखली

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

लक्झरीतून (luxury) होणारी गांजाची तस्करी (smuggling of ganja) एलसीबीच्या पथकाने (LCB team) कारवाई करत रोखली. तालुक्यातील नगाव शिवारात सापळा रचत लक्झरीला थांबवून तिची तपासणी करण्यात आली. त्यात एका तरूणाकडे (young man) पाच किलो ओला व सुका गांजा (Five kilos of wet and dry ganja) मिळून आला. त्याला ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून गांजासह मोबाईल असा एकुण 34 हजारांचा मुद्येमाल जप्त करण्यात आला.