पिंपळनेरला सहा घरे जळून खाक, 21 लाखांचे नुकसान

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथील कुंभार गल्लीत (Potter's Lane) रात्री 1 वाजेच्या सुमारास भिषण आगीत (terrible fire) सहा घरे जळून खाक (Six houses burnt down) झाली. त्यामुळे सहा कुटुंबांचा ऐन दिवाळीत संसार उघड्यावर आला. आगीचे कारण समजू शकले नाही. सुदैवाने या घटनेत जिवीत हानी (no loss of life) झालेली नाही. नागरीकांच्या अथक प्रयत्नानंतर साडेतीन वाजता आग आटोक्यात (Fire under control) आली. या आगीत वीस लाख 43 हजार पाचशे रुपयाच नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. .