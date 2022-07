आकाशवाणीच्या निवेदकांची मूकनिदर्शने

धुळे ।Dhule । प्रतिनिधी

एक राज्य एक आकाशवाणी (A state a radio) असे धोरण प्रसारभारतीने (Prasarbharati) अमलात आणल्यामुळे आकाशवाणीवरील स्थानिक कार्यक्रम बंद (Local events closed) होवून श्रोते आणि निवेदकांवर अन्याय (Injustice on listeners and narrators) होणार आहे. यामुळे आज धुळे आकाशवाणी केंद्राच्या (Dhule All India Radio) सर्व निवेदकांनी (narrator) एकत्र येवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मूक निदर्शने (Silent demonstrations) केलीत. हातात फलक घेवून प्रसार भारतीचा निषेध केला. स्थानिक कार्यक्रम पुर्ववत सुरु करण्याची मागणीही केली.