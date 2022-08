पाण्यासाठी महिलांचे शोले स्टाईल आंदोलन

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

दहा-दहा दिवसानंतरही नळांना पाणी येत (Water is not coming to the taps) नसल्याने संतप्त झालेल्या क्षीरे कॉलनीतील महिला व ज्येष्ठ नागरिकांनी (Women and senior citizens) आज पाण्याच्या टाकीवर (water tank) चढून शोले स्टाईल आंदोलन (Sholay Style Movement) केले. प्रभा परदेशी यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. प्रश्न न सुटल्यास महापालिकेला टाळे ठोकण्यात येईल व नागरिक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.