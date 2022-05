...तर धुळे तालुक्यात शिवसेनेची ताकद वाढणारच- महेश मिस्त्री

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

पदे फक्त मिरविण्यासाठी नाही (posts are not just for show) तर रसातळाला लागलेल्या लोकांना (people) त्यांचे न्याय, हक्क मिळवून देण्यासाठी पक्षाने दिली आहेत. आपली पद सार्थकी करून दाखवाचे आहे. तेव्हा शिवसेनेची ताकद (strength of Shiv Sena) तालुक्यात वाढल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास शिवसेेनेचे सहसंपर्कप्रमुख महेश मिस्त्री (Co-liaison chief Mahesh Mistry) यांनी व्यक्त केला.