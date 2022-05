शिवसेनेने अधीक्षक अभियंत्यांना दिले चक्क ‘बेशरम’चे झाड...

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

भूमिगत गटार (Underground sewers) योजनेच्या नावाने देवपूर भागातील रस्ते (Roads) दोन वर्षांपासून खोदून ठेवले (Dug up) आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहे. बांधकाम विभागाच्या (Construction Department) अंतर्गत येणार्‍या देवपूरातील आग्रारोडवरही नवरंग टाकी ते दत्तमंदिर पर्यतचा रस्ता संबंधित ठेकेदाराने (contractor) खोदून ठेवला आहे. मात्र, सार्वजनिक विभागाने संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तसेच रस्ता दुरुस्तीही केलेला नाही. या रस्त्याकडे बांधकाम विभागाचे होत असलेले दुर्लक्ष पाहता भूमिगत योजनेचा ठेकेदार हा बांधकाम विभागाचा जावाई (Javai of the construction department) आहे का? असा सवाल उपस्थित करून शिवसेनेच्या (Shiv Sena) पदाधिकार्‍यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना (Superintendent of Engineers) बेशरमचे झाड (tree of 'Shameless) देवून निषेध व्यक्त केला.