‘ ती’ एक लिंक कराल ‘क्लिक’ तर...

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

तुमचे सिमकार्ड बंद (SIM card off) होत आहे, असे सांगून एसमएसव्दारे लिंक (Link via SMS) पाठवून सायबर गुन्हेगारांकडून (cyber criminals) नागरिकांची (citizens) आर्थिक फसवणूक (Financial fraud) केली जात आहे. या सिमकार्ड केवायसी फ्रॉडपासून (SIM card KYC fraud) नागरिकांनी सावध (Be careful) रहावे, कोणीही अशा एसएमएसला प्रतिसाद देऊ नये, असे आवाहन येथील सायबर पोलिस ठाण्याचे (Cyber Police Station) पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे (Inspector Satish Gorade) यांनी केले आहे.