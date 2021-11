शाळा, अंगणवाड्या झाल्या चकाचक

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत आज जिल्ह्यातील शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये (schools and anganwadas) स्वच्छता मोहीम (Cleaning campaign) राबविण्यात आली. स्वच्छतेच्या या उपक्रमात अनेकांनी उस्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., (Zilla Parishad Chief Executive Officer Vanmathi C.,) पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एम. देवरे (Deputy Chief Executive Officer of Sanitation Department D. M. Devare) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे उपक्रम राबविण्यात आले.