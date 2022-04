ओबीसी म्हणत स्वत:ची जात जपताय, असे नको!

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

ओबीसींना (OBC) त्यांचे संविधानिक न्याय हक्क (Constitutional justice rights) मिळायलाच पाहिजे याबाबत दूमत असल्याचे कारण नाही पण ओबीसींच्या मुखट्याआड स्वत:चीच जात जपली (Jaat japali) जात असेल तर हेही योग्य नाही. खरे तर आता सगळ्या चळवळींनी एकत्र येवून बहुजनांच्या नेतृत्वाला (leadership of Bahujan) मोठे करण्याची गरज आहे. मात्र जातीयंताच्या लढाई (e battle of ethnicity) शिवाय हे शक्य नाही. असे परखड मत बारा बलुतेदार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष (State President of Bara Balutedar Association ) कल्याणराव दळे (Kalyanrao Dale) यांनी मांडले.