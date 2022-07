धुळ्यात काँग्रेसचा ईडीविरुध्द सत्याग्रह

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

देशाला संपविण्याचा डाव (Plot to end the country) केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Govt) चालविला आहे. जीएसटीच्या (GST) माध्यमातून सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांच्या खिशातील पैसे काढून घेत मर्जीतल्या लोकांची खिसे भरण्याचे काम केले जात आहे. अन्नधान्य आणि गोरगरीबांच्या जेवणातील पदार्थांनाही जीएसटी लावल्याने महागाईने जनता हैराण (People are shocked by inflation) झाली आहे. जनतेसाठी काँग्रेस पक्ष (Congress party) लढा देत आहे, अन्यायाला वाचा फोडत आहे त्यामुळे भाजपा सरकार काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, राहूल गांधी यांच्यावर केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरुन ईडी (ED) चौकशी (inquiry) करीत आहे. काँग्रेस नेत्यांना बदनाम करुन त्यांना झुकविण्याचेही कारस्थान केंद्रातील भाजपा सरकार करीत आहे. मात्र काँग्रेस कार्यकर्ता भाजपाच्या दडपशाहीपुढे झुकणारा नाही, त्यापेक्षाही प्रचंड ताकदीने आणि संघटीतपणे लढा (Fight in an organized manner) देण्यासाठी उभा राहिल असे महाराष्ट्र काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष, आ.कुणाल पाटील (Working President of Maharashtra Congress, MLA. Kunal Patil) यांनी सांगितले.