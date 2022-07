Photos # रस्त्यांवर पाणी, नद्यांना पूर, महामार्ग ठप्प

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यात सुरु असलेल्या पावसामुळे (rain) सिंचन प्रकल्पांमध्ये (irrigation projects) पाणीसाठ्यात वाढ (Increase in water supply) होते आहे. परिणामी अक्कलपाड्यातून पांझरा नदीत (Akkalpada to Panjra river) 2000 क्युसेस पाणी सोडण्यात आले. तर साक्री तालुक्यात कान नदीला पूर (Flood of the Kan River) आल्याने पिंपळनेरकडे जाणारा रस्ता बंद (Road closed) झाला. झाला. सुरत-नागपूर महामार्गावरील (Surat-Nagpur highway) एक पूल वाहून (carrying a bridge) गेल्यामुळे रहदारीचा मोठा खोळंबा होतो आहे. पुढील 72 तासात पावसाचा जोर राहील. कायम राहील असे हवामान खात्याने (Weather department) सांगितल्याने नदीकाठावरील गावांमधील नागरिकांनी सतर्क (Citizens alert) राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जलज शर्मा (District Disaster Management Authority Chairman Jalaj Sharma) यांनी केले आहे.