जंगलात अडकलेल्या धुळ्यातील तरूणांची सुटका

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

पाटणादेवीचे दर्शन (Darshan of Patna Devi) घेवून पितळखोरा लेणी मार्गे कालीमठ येथे परत जातांना धुळ्यातील दहा आणि चाळीसगाव येथील पाच जण जंगलात अर्थात गौताळा अभयारण्यात (Gautala Sanctuary) वाट चुकले (Missed the wait). अंधार पडल्यामुळे तरूण चांगले घाबरले होते. कशीबशी त्यांनी रेंज मिळवित कुटुंबियांसह खा. उन्मेश पाटील (MP Unmesh Patil) यांच्या संपर्क साधाला. त्यांनी देखील तत्काळ पथक पाठविले. पथकाने पाच तासांच्या परिश्रमानंतर तरूणांची सुखरूप सुटका (Safe escape of youth) केली.