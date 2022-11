गुजरातला जाणारा रेशनचा तांदुळ पकडला

धुळे । dhule। प्रतिनिधी

बीड जिल्ह्यातून (Beed District) गुजरात राज्यात (state of Gujarat) होणारी रेशनची तस्करी रोखण्यात (Smuggling of rations) आली. शहरातील चाळीसगाव चौफुलीवर सापळा रचत (Setting a trap) ट्रकसह तांदुळ (Rice with a truck) असा एकुण 19 लाखांचा मुद्येमाल जप्त (seized) करण्यात आला. आज दुपारी नवनियुक्त सहाय्यक पोलिस अधिक्षक तथा उपविभागीय पोलिस अधिकारी एस. ऋषीकेश रेड्डी यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली. सलग दुसर्‍या कारवाईमुळे रेशन माफियांचे ढाबे दणाणले आहे.