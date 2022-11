ब्राम्हणेत महिलेवर बलात्कार: दीड वर्षानंतर दोघांवर गुन्हा

धुळे । dhule । प्रतिनिधी

शिंदखेडा तालुक्यातील ब्राम्हणे (Brahmins) येथे दोन जणांनी (two people) महिलेवर (woman) बलात्कार (rape) केला. बेदम मारहाण (brutal beating) करीत सिगारेटचे चटकेही दिले. याप्रकरणी दीड वर्षानंतर (After a year and a half) दोंडाईचातील दोघांवर गुन्हा दाखल (case registered) करण्यात आला आहे.