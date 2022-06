राजेंद्र बंबची कारागृहात रवानगी

धुळे ।Dhule । प्रतिनिधी

विमा एजंट (Insurance agent) तथा अवैध सावकार (illegal moneylender) राजेंद्र बंब (Rajendra Bomb) याच्या पोलिस कोठडीची (Police cell) मुदत आज दि. 14 रोजी संपल्याने त्याला दुपारी न्यायालयात हजर (Appeared in court) करण्यात आले. न्यायालयाने त्याची कारागृहात रवानगी (Departure to prison) केली आहे. दरम्यान आझादनगर पोलिसात दाखल एका गुन्ह्यात बंबला (Bomb in a crime) उद्या पोलिस ताब्यात घेणार असल्याची माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली.