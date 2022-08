Photos # धुळ्यासह परिसराला पावसाने झोडपले

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

शहरासह परिसराला गुरुवारी रात्री पावसाने झोडपून (Drenched with rain) काढले. यंदाच्या हंगामातील हा सगळ्यात जोरदार पाऊस (Heavy rain) असल्याची नोंद झाली. पावसामुळे नाल्यांना पूर(Flooding of drains) आला तर काही ठिकाणी फरशी उखडली गेली. शहरातील कॉलनी परिसरात मात्र पावसामुळे पूर्णतः दैना उडाली. संपूर्ण परिसरात जणू तलावच तयार झालेत. नकाणे रोड परिसिरातील काही ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरले (Water entered the houses). शाळा, महाविद्यालयांच्या आवारातही गुडघाभर पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांची चांगलीच गैरसोय झाली. शासकीय कार्यालयांचे आवारही जलमय झाले.