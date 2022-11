देवपूरात भरवस्तीतील धोकेदायक अवैध गॅस भरणाऱ्या पंपावर छापा

धुळे Dhule प्रतिनिधी

येथील देवपूर (Devpur) भागातील चंदन नगरात (Chandan Nagar) घरगुती वापराचा (Gas for domestic use)गॅस रिक्षात (filling the rickshaw) भरून देणाऱ्या अवैध गॅस पंपावर (illegal gas pump) आज रात्री सहाय्यक पोलीस अधिक्षक एस ऋषीकेश रेड्डी (Assistant Superintendent of Police S Rishikesh Reddy) यांच्यासह पथकाने कारवाई (Team action) केली. या कारवाईत सात जणांना (Seven people) रंगेहात पकडण्यात (caught red-handed) आले. तर 60 सिलिंडर, 9 रिक्षा (60 cylinders, 9 rickshaws) व इतर साहित्य असा एकूण साडे सात लाखांचा मुद्देमाल (Confiscation of goods) जप्त करण्यात आला.