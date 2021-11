आत्महत्येपूर्वी आई-वडिलांचा हसरा चेहरा समोर ठेवा!

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

संकटात आई-वडिलांशिवाय (With parents in crisis) दुसरे कोणीही आपल्या मदतीला (Help) धावून येत नाही. त्याचा राग मुलांच्या हितासाठी असून तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. यामुळे युवा पिढीने आई वडिलांच्या बोलण्याचा राग मनात धरू नये. आत्महत्या करण्यापूर्वी (Before committing suicide) नेहमी आपल्या आई-वडिलांच्या हसर्‍या चेहर्‍याचा (smiling face of the parents)विचार करावा, असे प्रतिपादन प्रवीण माळी यांनी केले.