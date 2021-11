मानसशास्त्र विषय शालेय स्तरावर सक्तीचा करावा

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

मानसशास्त्र (Psychology) या विषयाचा शालेय व महाविद्यालयीन (school and college) अभ्यासक्रमात सक्तीचा (curriculum of the subject) विषय म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education Minister Varsha Gaikwad) यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन त्यांना नुकतेच मराठा सेवा संघ (Maratha Seva Sangh) प्रणीत संत गाडगे महाराज प्रबोधन परिषदेच्या (State Executive President of Sant Gadge Maharaj Prabodhan Parishad,) प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रा. वैशाली पाटील, (Vaishali Patil,) जिल्हाध्यक्षा शारदा पाटील, (District President Sharda Patil) कोषाध्यक्ष आशा पाटील (Treasurer Asha Patil) यांनी मुंबईत दिले.