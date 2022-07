सौंदाणे Soundane । वार्ताहर

बालविवाह (Child marriage) करणे कायद्याने गुन्हा (crime under the law) आहे. असे केल्यास मुला-मुलीच्या आई-वडीलांसह (with parents) मध्यस्थी करणार्‍यांवरही गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यात दोन वर्ष शिक्षा आणि एक लाख रूपये दंडाची (punishment) तरतुद आहे. त्यामुळे कुठे बालविवाह होत असल्यास पोलिसांकडे (police) अथवा बाल कल्याण समितीकडे (Child Welfare Committee) तक्रार करावी, असे आवाहन मोहाडी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भुषण कोते यांनी केले.