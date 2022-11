दोंडाईचा dondaicha । श.प्र.

गुजरात (Gujarat) राज्यातून वाळुच्या ओव्हरलोड (Sand overload) भरून जाणार्‍या वाहनांवर (vehicles) काल भल्या पहाटे प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे (District Magistrate Pramod Bhamre) यांनी कारवाई (Action taken) केली. तपासणीत तीन वाहने ओव्हरलोड वाळुने भरलेले आढळून आल्याने त्यांच्याकडून पावणे चार लाखांचा दंड वसूल (fine of Rs four lakhs)करण्यात आला. तर एक वाहन अती ओव्हरलोड असल्याने त्या वाहनाला जादा दंड आकारण्यात आला. तो दंड जागेवर न भरल्यामुळे वाहन जप्त करून दोंडाईचा अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या प्रांगणात उभा करण्यात आला आहे.