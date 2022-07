प्राचार्य नॉटरिचेबल, दालनास केले सील

पिंपळनेर Pimpalner । वार्ताहर

पिंपळनेर एज्युकेशन सोसायटी संचालित (Operated by Pimpalner Education Society), वरिष्ठ महाविद्यालयातील (Senior College) प्राचार्यांच्या दालनास (Principal's Hall) संस्थाध्यक्ष व संचालकांनी (President and Director) सील (Seal) केले. तसेच प्राचार्यांना निलंबनाची नोटीस (Notice of Suspension) पाठविण्यात आली.