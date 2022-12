जगात शांतता नांदण्यासाठी प्रार्थना

धुळे । dhule प्रतिनिधी

नाताळ सणानिमित्त (Christmas festival)आज जगात शांतता नांदावी (Peace in the world) यासाठी चर्चमध्ये (church) सामुहिक प्रार्थना करण्यात आली. तसेच केक कापून येशु ख्रिस्तांचा जन्मदिवस (Birthday of Jesus Christ) साजरा करण्यात आला.