महापौरपदी प्रदीप कर्पेंना मिळाली पुन्हा संधी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्यावरून सात महिन्यातच महापौरपदाचा राजीनामा (Resignation of Mayor) द्यावा लागलेल्या प्रदीप कर्पेंना (Pradeep Karpe) भाजपाने पुन्हा एकादा संधी दिली आहे. आज कर्पेंनी महापौर पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज (Application for candidacy) दाखल केला. दुपारी दोन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. त्यात कर्पे यांच्याशिवाय दुसरा कुणीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. त्यामुळे कर्पें यांची पुन्हा महापौर म्हणून निवड (Elected as Mayor) झाली आहे. याबाबत केवळ औपचारीक घोषणा आता बाकी राहिली आहे. कर्पे बिनविरोध महापौर झाल्याने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतिषबाजी करत पेढे भरवून तोंड गोड केले.