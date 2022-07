छंदाचे नाते आत्म्याशी जुळते तेव्हा काव्य बनते

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

निसर्गातील गरुड दृष्टीतून कालिदासांनी (Kalidasa) सारं काही टिपलं आहे. काव्यातील भावगर्भता (Emotion in poetry) व देखणेपणा हा शब्दांकडून सम्राटासारखा अर्थाचा कारभार वसूल करून घेतो. छंदाचे नाते (Hobby relationship) जेव्हा आत्म्याशी जुळते (Aligns with the soul) त्यातून काव्य निर्माण होते. हेच म्हणजे मेघदूत (cloud messenger) होय, असे प्रतिपादन प्रा.वैशाली पाटील यांनी केले.