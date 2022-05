पंतप्रधान मोदींनी साधला अनाथ बालकांशी संवाद

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री केअर फॉर चिल्ड्रेन (Prime Minister Care for Children) योजनेंतर्गत कोविड- 19 (Kovid) मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांशी (Parents with lost children) आज सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी ऑनलाइन संवाद (Online communication) साधला. केंद्रीय महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री स्मृती इराणी (Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani) या देखील ऑनलाइन सहभागी झाल्या होत्या.