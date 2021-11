नवकल्पना आणि सर्वोत्तम पद्धतींमध्ये दोंडाईचा पालिकेची उत्कृष्ट कामगिरी

दोंडाईचा Dondaicha । प्रतिनिधी

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021,(Clean Survey 2021,) सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेंज, (Safai Mitra Safety Challenge,) कचरामुक्त शहर मानांकन (Garbage Free City Rating)या स्पर्धा केंद्र शासनामार्फत (Central Government) आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेत दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषदेने (Dondaicha Varvade Municipal Council) स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये उत्तम कामगिरी (Great performance) करुन भारताच्या पश्चिम विभागात 27 वा तर राज्यात दुसरा क्रमांक (Second in the state) मिळविला आहे.