जिल्ह्यातील धरणांमध्ये 31 टक्केच जलसाठा

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून उन्हाची तीव्रता (intensity of the sun) प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांमधील पाण्याचे वेगात बाष्पीभवन होत जलसाठ्यात घट (Decrease in water storage) होत आहे. सद्यःस्थितीत मध्यम आणि लघु प्रकल्पात केवळ 31.63 टक्के जलसाठा उरला आहे. त्यामुळे आगामी काळात काही गावांमध्ये टंचाई (Feeling scarce)जाणवण्याची शक्यता असून प्रत्येकाने पाण्याचा( water) काटकसरीने वापर करण्याची गरज आहे.