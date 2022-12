धुळे । dhule। प्रतिनिधी

शिरपूर (Shirpur) तालुक्यातील तर्‍हाडी (Tardi) येथे पित्याला जिवे मारण्याचा (trying kill the father) प्रयत्न करीत मुलीचा गळा -Girl strangled to death= दाबून खुन केल्याप्रकरणी एकास (one) न्यायालयाने (Court) तीन वर्ष सक्तमजुरीची (Three years of hard labor) शिक्षा ठोठावली आहे. हा निकाल जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एच. सैय्यद यांनी दिला आहे.