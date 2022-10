दोन दुकानातून शंभर किलो प्लास्टिक जप्त

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

शासनाने (government) बंदी (Banned) केलेल्या प्लॉस्टिकच्या पिशव्याचा (plastic bag) शहरात सर्रासपणे वापर सुरू असून त्यांची विक्री व वितरण (Sales and Distribution) केले जात आहे. हीबाब लक्षात येताच आज महापालिकेच्या पथकाने (Municipal team) दोन दुकानांवर छापा (Raid on two shops) टाकत कारवाई केली. एकुण शंभर किलो प्लॉस्टिक जप्त (Plastic confiscation) करण्यात आले. याबरोबरच दोघा दुकानदारांकडून एकुण 30 हजारांचा दंडही (Fines collected) वसूल करण्यात आला.