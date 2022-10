चाकरमानी परतीच्या मार्गावर, एसटीला गर्दी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

दिवाळी सुट्टीत (Diwali vacation) गावीत आलेले (Came to the village) चाकरमानी (Chakarmani) आता आपआपल्या शहरात (Returning to the city) परतत आहेत. त्यामुळे एसटीच्या मध्यवर्ती आगारात(CENTRAL AGAR OF ST) मोठी गर्दी (big crowd) होत आहे. सर्वच बस हाऊसफुल्ल (Bus house full) भरून जातांना दिसत आहेत. या गर्दीवर नियंत्रणासह आगारात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कर्मचार्‍यांना देखील मोठी कसरत करावी लागत आहे.