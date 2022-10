लक्ष्मी पूजनाच्या पुर्वसंध्येला बाजारपेठेत खरेदीसाठी गर्दी

धुळे dhule । प्रतिनिधी

साडेतीन मुहूर्तापैकी (three and a half muhurtas) एक असलेल्या लक्ष्मी पुजनच्या (Lakshmi Pujan) पुर्वसंध्येला बाजारपेठेत गजबजली (market was crowded) होती. हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा मानल्या जाणार्‍या दीपोत्सवाला (Deepotsava) वसुबारसनंतर (Vasubaras) सुरुवात झाली. धनत्रयोदशीला (Dhantrayodashi) साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त साधत ग्राहकांनी (customers) सोने खरेदीला (buy gold) पसंती दिली. बाजारपेठेत सोन्या-चांदींच्या वस्तूंना या कालावधीत विशेष मागणी होती.