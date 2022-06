शिंदखेडा Shindkheda । प्रतिनिधी

शिंदखेडा शहरातील पोलिसांच्या (police) कार्यप्रणालीवर प्रश्न (Questions on the working) निर्माण करुन नागरीक (Citizens) रस्त्यावर (streets) उतरले व पोलिस अधिकार्‍याला घेराव (Surround the officer) घातला. याबाबत दखल घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.