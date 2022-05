धुळ्याच्या प्रशिक्षण केंद्रातून जळगावचा नवप्रविष्ट पोलिस शिपाई पळाला

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील पोलिस प्रशिक्षण केंद्र (Police Training Center) गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आले आहे. त्यात 68 पोलिस कर्मचार्‍यांवर ( police personnel) अन्नातून झालेली विषबाधा (Poisoning) तसेच गेल्या पंधरा दिवसात दोन नवप्रविष्ट कर्मचारी (New recruits) मद्यधुंद अवस्थेत आढळून आले. त्यांच्यावर शहर पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल आहे. त्यात काल दुपारी एक नवप्रविष्ट पोलिस कर्मचारी (New recruits) कोणास काही न सांगता पळुन गेला (Ran away). याबाबत शहर पोलिसात मिसिंगची (Missing) नोंद झाली आहे.