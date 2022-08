जिल्हा रुग्णालयावरच उपचाराची गरज

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील (Hire Medical College) जिल्हा रुग्णालय (District Hospital) अनेक समस्यांच्या (problems) विळख्यात आहे. सोनोग्राफी, सिटीस्कॅन, यंत्रांच्या कमतरतेसह चहुबाजुला पसरलेली अस्वच्छता, काही डॉक्टर्स व कर्मचार्‍यांमधे (Doctors and staff) वाढलेला उर्मटपणा, तत्काळ सेवा देण्यात होणारे दुर्लक्ष यासह अनेक कारणांमुळे रुग्णांचे नाहक जीव जात (lives of patients are dying) आहेत. त्यामुळे आता रुग्णांवर उपचार करणार्‍या या रुग्णालयावरच उपचार (Need for treatment) करण्याची गरज असल्याचे पत्रक शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख (Shiv Sena Joint Liaison Chief) हिलाल माळी यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.