नगाव ग्रा.पं. आरक्षण सोडतबाबत तक्रार

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

तालुक्यातील नगाव बु. (Nagaon Bu.) ग्राम पंचायतीच्या (Gram Panchayat) सार्वत्रिक निवडणूकीबाबत (general election) काढण्यात आलेले आरक्षण सोडत चुकीची (Wrong to leave reservation) असून अनुसूचित जमाती प्रवर्गावर अन्याय करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे प्रभाग रचनेतही फेरफार (Changes in ward structure) करुन काही व्यक्तींच्या मर्जीप्रमाणे बदल करण्यात आल्याची तक्रार (Complaint) करण्यात आली आहे.