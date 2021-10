‘माझी वसुंधरा अभियान’ लोक चळवळ करा!

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

माझी वसुंधरा अभियान (My Earth Expedition) ही चळवळ असून हे अभियान केवळ शासकीय न राहता यात जास्तीत जास्त नागरिकांचा सहभाग (Citizen participation) घेवून हे अभियान यशस्वी करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. असे प्रतिपादन नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मनपा शाखा उपायुक्त संजय दुसाने (Deputy Commissioner Sanjay Dusane) यांनी केले. महापालिकेच्या सभागृहात माझी वसुंधरा अभियान - 2 या अंतर्गत धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, नगरपालिका मुख्याधिकारी व धुळे महापालिकेच्या अधिकारी - कर्मचार्‍यांसाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत (In the workshop) श्री. दुसाने हे बोलत होते.