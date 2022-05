महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडून कारवाईचा बडगा : व्यावसायिकांचे साहित्य जप्त

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील मुख्य बाजारपेठ (Main market) असलेल्या आग्रारोडसह प्रमुख चौकांमध्ये रस्त्यावर साहित्य (Materials on the street) ठेवून वाहतूकीला अडथळा (Obstruction of traffic) निर्माण करणार्‍या व्यवसायिकांवर (traders) आज महापालिकेच्या (Municipal Corporation) अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने (Encroachment Elimination Squad) कारवाई केली.