मनसेचेे रस्त्यातील साचलेल्या डबक्यात आंदोलन

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील देवपूर परिसरात (Devpur area) रस्त्यांची दुरावस्था झालेली (Bad condition of roads) असून वलवाडी व आधारनगर परिसरात रस्त्यांचे डांबरीकरण गेल्या अनेक महिन्यांपासून उखडलेले आहे. त्यातच रस्त्यांवर मोठ-मोठी खड्डे (Big pits) पडलेले आहेत व अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे (Maharashtra Navnirman Sena) आज रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामध्ये (standing water on the road) उभे राहून महापालिकेचा निषेध (Municipal protest) करून लवकरात लवकर रस्त्यांची कामे मार्गी लागावी यासाठी आंदोलन करण्यात आले.