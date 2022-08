मनसेने आयुक्तांच्या दालनाला बांधली धुळेकरांच्या समस्यांची हंडी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील नागरिक गेल्या अनेक दिवसांपासुन विविध समस्यांमुळे त्रस्त (suffering from various problems) झाले आहेत. वांरवांर तक्रारी करून, निवेदने देवूनही सत्ताधार्‍यांसह अधिकार्‍यांकडून (authorities including rulers) कुठल्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. त्यामुळे आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (Maharashtra Navnirman Sena) पदाधिकार्‍यांनी मनपा आयुक्तांच्या (Municipal commissioner) दालनाला समस्यांची (problems) हंडी बांधली (Handi was built). त्यानंतर प्रशासनाला ही हंडी भेट दिली. आंदोलनाची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.