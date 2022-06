धुळ्यात चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने दोन मुलींशी गैरकृत्य

धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

शहरातील कुमार नगरात (Kumaranagar) आज दुपारी अत्यंत संतापजनक घटना घडली. चॉकलेट (of giving chocolates) देण्याच्या बहाण्याने (Under the pretext ) एकाने दोन अल्पवयीन मुलींना (two girls) घरात बोलवून त्यांच्याशी गैरकृत्य केले (Misbehaved). याप्रकरणी एकावर शहर पोलिसात पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा (Offenses under Pokso Act) दाखल करण्यात आला आहे.