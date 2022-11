धुळे | dhule| प्रतिनिधी



नवनियुक्त सहाय्यक पोलीस अधिक्षक तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी (Sub Divisional Police Officer) एस.ऋषिकेश रेड्डी यांनी अवैध व्यवसायांविरोधात (Against illegal businesses) कारवाईचा धडाका (burst of action)सुरू केला आहे. आज सायंकाळी गवळीवाडा पांझरा नदी (Panjra river) किनारी सुरू असलेल्या अवैध मिनी गॅसपंपावर (illegal mini gas pumps) छापा (raided) टाकला. तेथून कारसह 10 सिलेंडर असा 5 लाखांचा मुद्येमाल जप्त केला. तसेच दोन जणांना ताब्यात घेतले आहे.