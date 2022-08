मेहेरगावातील वादाला सामुहीक बहिष्काराचे वळण

धुळे ।Dhule । प्रतिनिधी

तालुक्यातील मेहेरगाव (Mehergaon) येथे पोळ्याच्या दिवशी (day of the hive) झालेल्या वादाला वेगळेच वळण लागले (different twist to the debate) आहे. गावातील दलित समाजावर सामुहीक बहिष्कार (Mass boycott) टाकण्याचा निर्णय होवून यासंदर्भात ऑडीओक्लीप राज्यभर व्हायरल झाल्याने जिल्हा प्रशासन (District Administration) खडबडून जागे झाले. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांनी गावात भेट देवून दोन्ही गटांची समजूत घातली. सध्यातरी गावात तणावपूर्ण शांतता आहे.