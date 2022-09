धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जनावरांचा बाजार बंद

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

लम्पी स्कीन डीसिज (Lumpy Skin Disease) या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढू नये (prevalence of should not increase) म्हणून दि. 2 सप्टेंबरपासून पुढील आदेश येईपर्यंत धुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील (Dhule Agricultural Produce Market Committee) जनावरे बाजार बंद (Animal market) ठेवण्याचा (Decision to close) निर्णय घेण्यात आला असून गुरांची खरेदी विक्रीचे व्यापार, व्यवहारही बंद ठेवण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (Collector Jalaj Sharma) यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व पशुपालकांनी आपल्या जनावरास तत्काळ लम्पी स्कीन डीसिज आजारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी लसीकरण करून घ्यावे व प्रशासनास सहकार्य करावे. सर्व पशुपालक शेतकरी, गुरे व्यापारी व इतर सर्व संबंधितांनी धुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बैल, गाय, म्हैस, रेडा विक्रीसाठी आणु नये, असे आवाहन बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक जयसिंग गिरासे यांनी केले आहे.