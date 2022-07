सर्वांनी मिळून प्लास्टिक कचरा दूर करु या

शिरपूर Shirpur । प्रतिनिधी

सर्वांनी मिळून प्लास्टिक कचरा (Plastic waste) दूर करु या. झाडे वाचवा (Save the trees) सर्व सांगतात, तेवढेच प्लास्टिक पासून सागर वाचविणे महत्त्वपूर्ण असून त्यासाठी सर्वत्र आपण हे अभियान (campaign) राबवित आहोत. प्लास्टिकचे विघटन (Degradation of plastics) होत नाही, त्याच्यावर प्रक्रिया व्हावी. तसेच आपण सर्वानी प्लास्टिक वापरलेच नाही व प्लास्टिक इतरत्र फेकलेच नाही तर ही फारच आनंदाची बाब असेल. टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे प्लास्टिक बंदी (Plastic ban) करु या, प्लास्टिक कचरा दूर सारु या, असे आवाहन पुणे येथील सागरमित्र अभियानाचे (Sagarmitra Mission) विनोद बोधनकर (Vinod Bodhankar) यांनी केले.